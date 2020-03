Fernando Póvoas é um dos participantes que embarcou na experiência social da SIC da segunda temporada de Amigos Improváveis. Em entrevista ao Fama Show o médico revelou que, com o terminar das gravações com o jovem participante Gonçalo, o mesmo começou a trabalhar numa das suas Clínicas ainda no início deste mês.

“Gostei tanto do Gonçalo que o convidei para trabalhar comigo na minha Clínica. Hoje o Gonçalo trabalha na Clínica de Lisboa porque vi nele qualidades como pessoa, como ser humano e como um jovem com potencialidades”, começou por revelar.

Fernando Póvoas afirma que Gonçalo se adaptou rapidamente ao trabalho e elogia ainda o bom trabalho do jovem.

“Tem trabalhado bem e tem-se adaptado muito bem. [O Gonçalo] estava desempregado e eu achei que era uma boa altura de lhe dar um trabalho”, afirmou o médico.