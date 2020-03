Graça Peralta está numa nova experiência social. A empresária acolheu um jovem, Rafael, na sua casa no Porto e falou ao site do Fama Show sobre Amigos Improváveis, o apoio dos filhos e quais os ex-participantes de Casados à Primeira Vista que lhe são mais próximos.

Com Casados à Primeira Vista percebeu que tinha o fascínio pelo mundo da televisão e pela oportunidade de conhecer pessoas novas. "Inscrevi-me com a intenção de casar e depois percebi que foi toda uma experiência em que o casamento acabou por não resultar", explica.

Com três filhos e agora, um jovem de 26 anos em casa, Graça Peralta diz haver sempre diferenças em cada geração."Eu costumo dizer que os filhos não são nossos, mas filhos do tempo. Os meus são maravilhosos, apoiaram-me muito no 'Casados'... é claro que estavam com entusiasmo de ter um padrasto, que é algo muito sério", confessa.

Mas para este novo formato da SIC, a empresária não recebeu nenhum conselho dos filhos. "Eles sabem que eu sou muito comunicativa, apoiaram-me imenso", garante.

Sobre Rafael, o jovem de Queixoperra, Mação, Graça Peralta acredita estar pronta para qualquer desafio. Sente-se contagiada com a energia de Rafael Marques e que é ao lado dos jovens que também se sente da mesma forma, jovem.

"Eu gostava sempre de transmitir a boa disposição. Não precisamos de ficar muito deprimidos porque algo vai acontecer de bom. As duas gerações podem ter muito a aprender com a outra", assegura a empresária.

O carinho do público e os participantes de Casados à Primeira Vista

Desde o fim de Casados à Primeira Vista nunca deixou de fazer a sua vida normal subinha que é a Graça de sempre. "Tenho um enorme respeito pelas pessoas no antes, no durante e no depois do programa.Quando me abordam na rua e me dizem coisas positivas, obviamente que fico contente porque todos nós gostamos de ser mimados", conta.

Os ex-participantes mais próximos? Graça diz manter uma relação com excelente com Isabel, Daniel e Dave. "A Daniela é como se a fosse a minha irmã mais nova e o Zé Luís é o homem que vai ficar gravado na minha vida porque foi meu marido", explica.