Desde que Blaya Rodrigues e Pedro Russo terminaram a relação, a cantora tem recebido alguns comentários mais agridoces, mas tem dado resposta. Desta vez, não foi diferente. A artista escreveu um longo texto nas redes sociais sobre um comentário que fizeram acerca da filha do ex-casal, a pequena Aura.

"Gostava de ter o dom de ficar calada quando tenho que ficar! Mandaram-me um comentário que alguém fez num dos vídeos do Pedro a dizer que ele tinha cuidado da Lau praticamente sozinho durante 2 anos", começa por contar na sua conta de Instagram.

"A minha pergunta é... quando as mulheres preferem ficar em casa com os filhos e o marido sai para trabalhar também é assim que pensam? Quando o marido faz questão de os levar para todos os trabalhos que tem é assim que pensam? Quando o marido passa 24 horas com eles mas não expõe nas redes sociais também é assim que pensam? Então será que 70% dos filhos são criados praticamente sozinhos pela mãe ou pelo pai? 10% pelos dois?", questiona.

A acompanhar a legenda, Blaya partilhou uma tradição em Roma, isto, é, atirar uma moeda para a Fontana di Trevi para realizar um desejo. "Ah e já agora... quando vão para o infantário quer dizer que as educadoras cuidaram praticamente sozinhas dos filhos dos outros... Oh fonte de Roma.... realiza-me", rematou.