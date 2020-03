Instagram

Em isolamento social há já vários dias, Bárbara Bandeira e Kasha têm partilhado nas redes sociais alguns momentos divertidos, sendo que alguns deles gravados através da aplicação TikTok.

Uma das mais recentes publicações do casal está a ter muito sucesso justamente porque retrata uma situação entre um homem mais velho e uma jovem. Algo que se aplica também à sua história, uma vez que o cantor dos D.A.M.A. tem mais 12 anos que a jovem artista e isso foi algo que, numa fase inicial do namoro, deu alguma polémica, inclusive com a mãe de Bárbara, Siara Holanda (veja aqui).

Num vídeo gravado em português do Brasil, Francisco Maria Pereira começa por dizer: “É verdade que você chegou no outro dia no seu programa, você abriu o programa dizendo que ia casar comigo? Mas quem disse que eu quero casar com você?”. Ao que Bárbara Bandeira finge responder: “Eu quero casar com um idoso? Nem que me pague uma nota de um milhão, que eu não vou casar com você!”.

Em poucas horas, o vídeo já tem mais de 73 mil visualizações e centenas de comentários. “Isso está demais”, “Nunca um tik tok fez tanto sentido”, “Não estou a aguentar de tanto rir” ou “Vocês são fantásticos”, lê-se entre muitas outros elogios.