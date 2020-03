Tiago Caramujo

Bárbara Bandeira e Kasha foram dois dos famosos que estiveram presentes da 54ª edição da ModaLisboa. Com uma música em conjunto prestes a estrear, o casal esteve à conversa com o FamaShow e revelou alguns pormenores sobre o início da relação.

A artista começou por afirmar que a música foi um dos primeiros indícios do amor que ambos sentiam. "Esta música surgiu no meu piano às 3h da manhã, foi uma declaração de amor aqui para este. É uma música simbólica e vai ficar para sempre, não podia estar mais feliz por estar a partilhar isto com alguém tão especial ", contou.

No entanto, o casal tinha algum receio do contexto em que se inseria - Kasha e Bárbara têm uma diferença de 11 anos. Como a própria admitiu: "Nós gostávamos um do outro mas ao mesmo tempo, por causa de todos os fatores, não tínhamos assumido nem perante nós mesmos nem perante o público".

Por fim, revelou ainda que foi Francisco quem deu o primeiro passo: "Foi ele quem tomou a iniciativa".