O chef Ljubomir Stanisic esteve à conversa com Leonor Poeiras esta quinta-feira, 26 de março, no programa A Tarde É Sua.

Através de uma vídeochamada Ljubomir revelou que o contexto atual por que Portugal o faz lembrar dos momentos que passsou na Guerra da Bósnia.

"Custa-me só uma coisa, falta de abraços, porque eu sou uma pessoa carinhosa", começou por dizer.

"Tenho uma experiência desde os meus 14 até aos 19 da guerra da Jugoslávia. Sinto-me a passar por uma guerra, só que o inimigo é diferente. Não o vês, também não podes estar em grupos como nós não podíamos, não podes passear por certos sítios porque ias levar com um sniper. Facilmente lido com isso, não complico", referindo ainda que a melhor atitude a ter neste momento deve ser baseada no otimismo.

Ainda nesta linha, o chef, em conjunto com a mulher, Mónica Franco, organizou um festival virtual, o Virtual Aid - que une reune série de artistas. Saiba mais aqui.