Lídia Teles, que na primeira edição do programa Casados À Primeira Vista se casou com Francisco Gouveia, e que acabou por abandonar a experiência social a meio, estava noiva, mas parece que ainda não foi desta que encontrou o seu príncipe encantado.

No passado mês de outubro, a empresária mostrou-se feliz ao revelar que estava noiva e recentemente foi tornado público que o casamento estava marcado para o próximo mês de julho. Contudo, este surto do novo coronavírus que assola a Europa acabou por ditar o fim da relação. Isto porque, explicou Lídia Teles à TV Guia, não conseguiu aceitar que o noivo não seguisse todas as recomendações de distanciamento social da Direção-Geral de Saúde. Carlos terá continuado a frequentar “bares e cafés” e a “contactar com pessoas suspeitas”. “Não há nada nem ninguém, neste momento, que suplante o meu bem-estar e da minha família. E ele não queria saber, queria fazer a vida de antes. Por isso, terminei tudo”, explicou a empresária à publicando, referindo que deu “dois ou três avisos”, mas o ex-noivo não respeitou.

