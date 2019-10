Instagram

Ainda se recorda de Lídia Teles, a participante da primeira edição de Casados À Primeira Vista, que deu que falar quando se casou com Francisco Gouveia e acabou por abandonar a experiência social a meio? Pois bem, apesar de não ter encontrado o amor no formato de sucesso da SIC, a empresária está apaixonada e vai casar-se, segundo o site A Televisão.

“Estou com uma dualidade de emoções, desde há um ano para cá tem sido uma montanha russa”, terá começado por dizer Lídia Teles, que se confessa realizada também no plano profissional. “[O meu noivo] chegou sem querer mudar-me e conseguiu ver quem sou com os olhos da alma. Maravilhoso”, acrescentou, antes de revelar pormenores a oficialização do noivado: “Posso dizer que o pedido foi no cimo de uma arriba, em alto mar”.

No Instagram, a empresária também partilhou uma fotografia de um vestido de noiva e escreveu: “Será que é desta?❤️ chegaste e não mudaste nada foi tão fácil, todos os dias sei que será o melhor possível, podia por o anel... Prefiro o vestido”.

A data do enlace mantém-se ainda em segredo.