Bruno Fernandes vai ser pela pela segunda vez. O antigo jogador do Sporting deu a novidade através das redes sociais, com uma fotografia da mulher, Ana Pinho, onde já é bem visível a barriguinha de grávida.

O jogador do Manchester United revelou ainda que o bebé é um rapaz. "Parece que consegui empatar as contas cá por casa, baby boy a caminho. Ps: mais um nenuco para a Matilde", pode ler-se na legenda da imagem partilhada no Instagram.

Recorde-se que Bruno e Ana são ainda pais de Matilde, de três anos.