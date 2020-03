Jason LaVeris

Kevin Hart vai ser pai pela quarta vez. O humorista partilhou a novidade nas redes sociais com uma fotografia da companheira.

Na imagem, publicada no Instagram, a mulher do comediante, Eniko, surge a mostrar a barriguinha de grávida. "Família de seis. Abençoados", pode ler-se na legenda da foto.

Na caixa de comentários à fotografia, foram muitos os elogios deixados pelos milhares fãs, incluindo de alguns amigos como The Rock: "Melhor notícia do dia. Parabéns irmão!".

Este será o segundo filho do casal, uma vez ambos já são pais do pequeno Kenzo. Recorde-se que Kevin Hart é ainda pai de Hendrix e Heaven, fruto da relação com a ex-mulher, Torrei.