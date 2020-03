Sofia Jardim confirmou, em entrevista à revista Lux, que está infetada com Covid-19. O vírus terá sido contraído durante umas férias nos Alpes franceses, no final do mês passado. “Voltámos de viagem no dia 29 de fevereiro. Um dos elementos do grupo ficou com uma pneumonia, fez o teste e deu positivo. Na altura, já estava em casa, porque as minhas filhas [Leonor, de dez anos, e Luz, de oito] já não tinham escola, e já não saí mais”, começa por explicar a relações-públicas.

Dora Miller

“Elas não fizeram o teste porque estiveram as duas comigo, portanto, era natural que pudesse ter havido contágio. O que o Serviço Nacional de Saúde sugeriu foi que ficassem as duas comigo em casa”, conta ainda, revelando que não teve qualquer sintoma até ao momento.

Leonor e Luz são fruto do casamento de Sofia Jardim com o escritor Domingos Amaral, terminado em junho do ano passado, depois de 12 anos de vida em comum.

