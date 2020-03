Instagram

Esta terça-feira, 24 de março, Sabri Lucas partilhou com os seus seguidores nas redes sociais a sua angústia por ter o filho de sete anos, Noah, doente, com sintomas do novo coronavírus. O ator da TVI revelou que passou grande parte da manhã em isolamento na casa de banho do Centro de Saúde de São João do Estoril. “Não estranhem, porque assim tem de ser, até é um dos melhores sítios porque, caso o meu filho necessite de ir à casa de banho, já cá está e não precisamos de estar em contacto com ninguém. Já foram feitos alguns testes aos Noah, ele está com febre alta desde segunda-feira, estamos fechados há 12 dias em casa. Resolvemos tirar os nossos filhos da escola mesmo antes de mandarem fechar", afirma o ator num vídeo partilhado no Instagram.

Mais tarde, e já no Hospital Dona Estefânia, em Lisboa, Sabri Lucas fez um novo ponto de situação. “Meus queridos, quero agradecer a todos. A febre ainda está alta, mas o quadro está estável, já fez mais testes, estamos à espera. Sei que vai ser bem tratado. Queria pedir para pararmos de criticar o sistema de saúde. Vai tudo correr bem”, adiantou, antes de elogiar o Sistema Nacional de Saúde (SNS) e todos os profissionais com quem se cruzou.

Já esta quarta-feira, 25 de março, o ator, de 40 anos, voltou a dar notícias do pequeno Noah e a tranquilizar os seus seguidores: “Todos os testes ontem deram negativos. Quero agradecer-vos por toda a solidariedade, todo o amor, todas as orações, todo o carinho que nós recebemos de norte a sul do país. Foi fantástico. Agradecer à equipa da Estefânia que foi inacreditável. Super simpáticos, com muita calma, muita humanidade… E isso só é possível porque todos nós estamos a ficar em casa e não estamos a entupir os hospitais. O drama é muito pior na faixa etária mais adulta, dos 40 em diante (…) As crianças até agora estão mais resguardadas, mais tranquilas e têm mais imunidade a este vírus. Dizer-vos para continuarmos a acreditar, a sermos solidários uns com os outros. Eu ontem senti isso e deu-me um alento muito grande. Estamos em paz. Fiquem em paz. Não vamos criticar, vamos apoiar e vamos mandar boa energia”.

Sabri Lucas e a mulher, Vanessa Santos, são ainda pais de Inês, de dez anos.