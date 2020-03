Inês Herédia está atenta aos fãs. A atriz partilhou na sua conta de Instagram esta terça-feira, 24 de março, uma fotografia da novela de que faz parte com um comentário engraçado em relação à mesma. "Nada como começar uma novela com um belo par de cornos 🦄", escreveu acerca do enredo.

Como era de esperar, foram vários os fãs que reagiram à 'piada' da atriz mas houve um comentário em especial que se destacou. "Deixa estar, filha... Há coisas piores que um par de cornos! Diz que é como o corona... uns já têm, outros vão ter, muitos nunca vão saber se tiveram!".

Inês achou tanta piada que chegou mesmo a destacar o comentário nas redes, sublinhando: "Ainda não parei de rir com este comentário ao meu post de ontem". Veja na imagem abaixo.

Reprodução Instagram, DR