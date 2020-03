Reprodução Instagram, DR

Num momento em que Portugal inteiro está aconselhado a permanecer em casa são várias as figuras públicas que têm mostrado algumas das suas rotinas.

Desta vez foi a atriz Dânia Neto que partilhou com os seguidores como têm sido os últimos dias "lá por casa". Na publicação que fez na sua conta de Instagram, a atriz partilhou um vídeo ao lado do filho e acrescentou: "Um bocadinho do nosso dia ❤ Entre abraços e gargalhadas já são 12 dias de Quarentena. Tomamos banho trocamos de pijamas e siga💙".

Nos comentários foram várias as pessoas que partilharam com Dânia as rotinas dos últimos dias. Veja no vídeo abaixo como se tem entretido a atriz.