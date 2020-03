John Parra

Carlos Falcó, de 83 anos, é uma das vítimas da Covid-19 no país vizinho. O empresário, que foi casado com Isabel Preysler, a mãe de Enrique Iglesias, não resistiu a uma pneumonia grave provocada pelo novo coronavírus.

Instagram

A notícia foi confirmada nas redes sociais por Tamara Falcó, meia-irmã do famoso cantor. “Esta foto descreve a minha relação com o meu pai. Pai, não tens Instagram, mas, como sempre, descobres tudo o que faço. Sabes o quanto eu te amo e que és o melhor pai que eu poderia querer. Amo-te", escreveu a empresária espanhola nas redes sociais, na legenda de uma fotografia antiga que publicou para homenagear o pai após a sua partida.

Bettmann

Carlos Falcó e Isabel Preysler conheceram-se no final dos anos 70, quando esta ainda era casada com o famoso cantor Julio Iglesias, com quem teve três filhos: Chabeli, de 48 anos, Julio, de 47, e Enrique, de 44. Depois do fim desta união, a socialite filipina esteve casada entre 1980 e 1985 com o empresário espanhol Carlos Falcó e nasceu Tamara, agora com 38 anos. Em 1987, Isabel Preysler voltou a casar-se, com Miguel Boyer, com quem teve mais uma filha, Ana Boyer, de 30 anos. O economista morreu em 2014 e, no ano seguinte, a mãe de Enrique Iglesias assumiu uma relação que mantém até hoje com o Nobel da Literatura Mario Vargas Llosa.