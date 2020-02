Getty Images

Já nasceu o terceiro filho de Enrique Iglesias e Anna Kournikova. A notícia foi confirmada pelo o irmão do artista, Julio Iglesias Jr., em declarações à televisão chilena, cerca de duas semanas depois de se saber que o cantor e a ex-tenista iam ser novamente pais.

"O meu irmão já tem três filhos. Ele é feliz, muito feliz e com a sua música, obviamente", anunciou, preferindo não revelar o sexo do bebé. Por seu turno, Enrique Eglesias e Anna Kournikova ainda não se pronunciaram publicamente sobre o nascimento do bebé.

Recorde-se que o casal já é pai dos gémeos, Lucy e Nicholas, de dois anos