Foi no final do mês de janeiro que Enrique Iglesias e Anna Kournikova deram as boas-vindas à terceira filha. Até ao momento, o nome da menina ainda não era conhecido, mas numa entrevista à revista People, o cantor acabou por fazer a revelação, desvendando que Masha foi o nome eleito pelo casal.

"Eles adoram", começou por contar, referindo-se à reação dos filhos mais velhos quando deram as boas-vindas à irmã. "Há uma diferença de dois anos, por isso fiquei um pouco assustado. Não sabia como é que eles iam reagir. E também porque tenho dois cães, por isso lá em casa está caótico. Mas quando chegamos a casa com a Masha, o meu principal pensamento era: como é que vão reagir?", confidenciou.

Recorde-se que Masha veio juntar-se aos gémeos Lucy e Nicholas, de dois anos. O artista e a ex-tenista conheceram-se há cerca de 16 anos durante as gravações do videoclip do tema Escape e, desde então, têm mantido um namoro discreto.

