Roy Rochlin

Desde domingo, dia 22 de março, que Kevin Hart tem usado as suas redes sociais para partilhar com os seus fãs algumas histórias caricatas.

Em quarentena por causa do surto do Covid-19, o humorista faz as delícias dos seguidores com pequenos vídeos onde relata episódios hilariantes da sua vida.

"Esta quarentena decidi revelar histórias que nunca contei. Vou contar duas a três por semana", diz num dos vídeos onde revela ainda a sua verdadeira cor de cabelo.

"P.S - Eu sempre tive imensos cabelos bancos... sempre pintei. Agora não estou preocupado com isso" pode ler-se na legenda de um dos vídeos (espreite em baixo).