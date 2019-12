1 / 4 Reprodução Instagram, DR 2 / 4 Reprodução Instagram, DR 3 / 4 Reprodução Instagram, DR 4 / 4 Reprodução Instagram, DR

Este domingo, dia 8 de dezembro, foi de celebração para Dânia Neto e o companheiro, Luís Matos Cunha. O casal batizou o filho, Salvador, e aproveitou a ocasião para celebrar o aniversário do menino, que completou um ano na passada sexta-feira, dia 6.

Nas redes sociais, tanto a atriz como o namorado fizeram questão de partilhar este momento tão especial com os seus seguidores, mostrando alguns detalhes da decoração da festa, que se fez em tons de azul e branco.

"Hoje chegou o dia de celebrar...Hoje, dia 8 de Dezembro, dia de Imaculada Conceição será para sempre celebrado com muito Amor na Nossa Família. Hoje juntamos amigos e familiares para celebrar o teu Primeiro Aniversário e o teu Batismo, nosso Amor Maior! Bebé Salvador hoje recebes uma bênção importante e muito especial!! Que Deus te Ilumine e te Proteja sempre. Que Nossa Senhora da Conceição te guarde e ampare sempre que for preciso. Que nunca te falte Amor e Fé na tua vida. Muita Luz para ti meu pequenino. Que sejas sempre um iluminado onde quer que estejas. Com Amor, da mamã e do papá", pode escreveu a atriz da SIC na sua página de Instagram.