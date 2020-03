Eamonn M. McCormack

O Palácio de Kensington, residência oficial do príncipe William e Kate Middleton em Londres, divulgou três fotografias encantadoras para assinalar o Dia da Mãe, que hoje se comemora no Reino Unido.

“Para as mães jovens e menos jovens que comemoram hoje juntas e separadas, pensamos em vós nestes momentos difíceis. Feliz Dia da Mãe 🌷”, lê-se na publicação feita no Instagram.

1 / 4 Matt Porteus 2 / 4 Jayne Fincher 3 / 4 Kate Middleton 4 / 4 kate Middleton

Nas imagens que acompanham a mensagem podemos ver Kate, duquesa de Cambridge, com os seus filhos na casa de campo de Norfolk; Diana de Gales com os seus dois filhos, William e Harry; e uma fotografia inédita da mulher do príncipe William, ainda bebé, ao colo da mãe, Carole Middleton. A quarta imagem mostra um postal oferecido à mãe pelo príncipe George, terceiro na linha de sucessão ao trono britânico.