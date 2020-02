WPA Pool

Todas as manhãs, por volta das 8 horas, William e Kate Middleton acompanham os filhos à escola (isto é, se os eventos o permitirem). É no colégio Thomas's Battersea, em Londres, que o príncipe George e a princesa Charlotte têm aulas e, aparentemente, tudo tem estado a correr bem. Porém, os meninos estão agora a viver muito de perto uma situação assustadora.

De acordo com o jornal espanhol El Confidencial quatro crianças da escola foram colocadas em isolamento em casa por suspeitas de coronavírus. Recorde-se que até agora, no Reino Unido, foram registados 13 casos de coronavírus, designado Covid-19, entre 7.132 pessoas testadas. Oito já tiveram alta.

O colégio Thomas's Battersea informou, em nota enviada aos pais, que estavam a tomar as devidas precauções para evitar que a doença afete alunos ou docentes. "Tal como todas as escolas, estamos a levar muito a sério os potenciais riscos relacionados com a propagação do coronavírus e estamos a seguir as indicações do Governo à letra", disse um responsável pela comunicação do colégio ao jornal espanhol.



"Atualmente temos um número muito pequeno de alunos que foram avaliados e estes indivíduos, segundo o conselho do Governo, permanecem em casa à espera dos resultados dos exames. Todos os pais foram informados e estamos a manter uma comunicação regular com a nossa comunidades escolar", explicou a mesma fonte.

De acordo com a imprensa internacional, as crianças tinham voltado de uma viagem a Itália, atualmente o país com maior foco da doença em toda a Europa.