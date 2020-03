Não é a primeira vez que o ator Ruy de Carvalho vem a público falar desde que foi declarada pandemia mundial devido ao coronavírus. O ator tem-se mostrado bastante preocupado, sobretudo com a área da cultura.

Desta vez, na publicação que fez na sua conta de Facebook, o ator fez um apelo e chamou à atenção para todos os portugueses que estão dependentes da cultura para sobreviver.

"Não vou falar por mim , mas por todos os meus colegas

e aqueles que trabalham para o sector da produção Artística... Fico muito contente por ver que a nossa comunicação social está preocupada com os artistas nos Estados Unidos e em Inglaterra. Todos os dias passam reportagens sobre o sector dos espectáculos naqueles países... E Nós? Já se preocuparam com o que se avizinha para os Artistas Portugueses? Há centenas de artistas que viram cancelados os seus espectáculos, muitos deles pagos à bilheteira...", começou por afirmar.

"Para quem não sabe , um teatro, uma novela ou um filme, não se fazem só com actores. Há um naipe imenso de profissionais, agora todos eles aflitos para pagar as suas contas mensais. É a sua subsistência.Tenho pena que a nossa comunicação social esteja mais preocupada em olhar para as suas audiências do que a representar aquilo para o qual está deontologicamente jurado. Façam uma reportagem sobre este assunto. Mostrem como se pratica a solidariedade. Um dia, poderão ser vocês a precisar", rematou.