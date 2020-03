Instagram

Esta sexta-feira, 20 de março, é um dia especial para Yannick Djaló. Lyannii Viiktórya, filha do futebolista, celebra oito anos. Uma data que o desportista fez questão de assinalar nas redes sociais através de uma enternecedora fotografia com a menina.

"Parabéns minha princesinha Lyannii (tartaruguinha). O papá estará sempre aqui para ti. Amo-te muito", pode ler-se na legenda da imagem.

Recorde-se que Lyannii, tal como Lyonce, de nove anos, são fruto da anterior relação do jogador Luciana Abreu. Yannick Djaló é também pai de Chrysrtyan, de 11 anos, fruto do relacionamento com Ana Sofia Miguel.

Reprodução Instagram, DR