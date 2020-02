São raras as vezes em que Luciana Abreu mostra as suas filhas, por isso os seus seguidores nas redes sociais ficam sempre surpreendidos quando isso acontece.

Nas Stories do Instagram, a atriz da SIC partilhou uma fotografia de Lyonce, de nove anos, Lyannii, de oito, e as gémeas Amoor e Valentine, de dois, e escreveu: “Fazer o quê? AGRADECER. Deus presenteou-me com o melhor do Mundo”.

