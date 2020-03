Getty Images

O príncipe Alberto do Mónaco junta-se à lista de figuras públicas que não conseguiram escapar ao surto do novo coronavírus que agora assola a Europa, depois de ter surgido na China no final de dezembro.

“Sua Alteza o príncipe Alberto do Mónaco, que tinha sido submetido ao teste no início da semana, teve resultado positivo para a Covid-19. O seu estado de saúde não inspira nenhuma preocupação. O príncipe soberano está a ser acompanhado pelo seu médico de família e por especialistas do Centro Hospitalar Princesse Grace”, lê-se num comunicado emitido pelo Palácio Grimaldi ao início da tarde desta quarta-feira, 19 de março.

“O príncipe Alberto continua a trabalhar no escritório dos seus apartamentos privados, continua em contacto com os funcionários do seu gabinete, do Governo e com os colaboradores mais próximos. Sua Alteza pede à população do Mónaco que respeite as medidas de isolamento e que limite ao máximo o contacto com outras pessoas. Só o respeito por estas regras de isolamento poderá impedir a propagação do coronavírus. O Palácio continuará a divulgar regularmente informações sobre o estado de saúde do príncipe Alberto”, informa ainda o palácio.

Recorde-se que o príncipe Alberto do Mónaco é casado coma antiga nadadora olímpica Charlene Wittstock, com quem tem dois filhos, os gémeos Jacques e Gabriella, de cinco anos.

