“Nestes tempos difíceis que se avizinham é sempre bom irmos tendo umas alegrias.

WELCOME TOMÁS 💪💘”, escreveu Francisco Spínola no Facebook, na legenda de uma fotografia onde surge com o filho recém-nascido ao colo.

Tomás é o terceiro filho do empresário com Pimpinha Jardim. Os dois já são pais de Francisco, de oito anos, e Raúl, de cinco.

