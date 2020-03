No Porto a cumprir as recomendações das entidades de saúde para evitar a propagação de Covid-19, Isaurinha Jardim recorreu ao Instagram para dar as boas-vindas ao seu novo sobrinho, o terceiro filho de Pimpinha Jardim e Francisco Spínola.

“Hoje trocámos de lugar e estás tu pronta para ter esse baby! Não era suposto estares só com o Francisco aí mas quando conseguirmos festejamos o nascimento do nosso Tomás! É nestas alturas que custa ter que ficar em casa e todas separadas... Adoro-te (isto da quarentena faz-nos mal que ainda hoje também me disseste que gostavas muito de mim, acho que nunca tinha ouvido isso) 😂 Bem-vindo querido Tomás!! ❤️”, escreveu a filha mais nova de Cinha Jardim na legenda de uma fotografia antiga onde surge sorridente ao lado da irmã.

Tomás vem juntar-se a Francisco e Raúl, de oito e cinco anos, respetivamente.