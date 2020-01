A apresentadora Catarina Jardim, mais conhecida por Pimpinha, está na reta final da gravidez e o tempo para fazer os preparativos é cada vez menor.

Na manhã desta quarta-feira, 15 de janeiro, Pimpinha aproveitou para organizar o enxoval do seu bebé com uma marca que acabou por fazer uma importante revelação.

Numa publicação que fizeram na conta de Instagram da marca, acabaram por anunciar o nome do terceiro filho da apresentadora. "Pimpinha Jardim veio à 100% bebé fazer o baby planning para o pequeno Tomás, com as nossas super especialistas em produto", escreveram.

Assim se ficou a saber que o nome, que se mantinha secreto, do terceiro filho de Pimpinha Jardim será Tomás.

Recorde que a apresentadora da TVI e Francisco Spínola já têm dois filhos: Francisco, de oito anos, e Raul, de cinco.

Reprodução Instagram, DR