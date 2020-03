Jeff Spicer

Angelina Jolie falou recentemente sobre os problemas de saúde das filhas.

No passado dia 8 de março, a atriz, de 44 anos, revelou, num artigo para a Time, que duas das filhas tiveram dificuldades médicas e acabaram por ser operadas recentemente.

No ensaio 'Porque é que as raparigas merecem amor e respeito no Dia Internacional da Mulher', a atriz começa por dizer que nos últimos dois meses andou a "entrar e sair de hospitais" com a filha mais velha e, dias depois, a filha mais nova foi operada à anca.

"As minhas filhas sabem que eu estou a escrever sobre isto porque respeito a privacidade delas e nós discutimos sobre isto primeiro e foram elas que me encorajaram a escrever. Elas entendem que passar por desafios médicos, lutar por sobreviver e curar-nos é algo para termos orgulho", contou apesar de não revelar ao pormenor o que se passou com Zahara e outra das filhas, que não disse nome.

De acordo com a PEOPLE, que cita uma fonte próxima dos hospital, Angelina tem sido incansável com as filhas. "Ela está sempre de pijama na pediatria ao lado das meninas", contou.