Separado de Angelina Jolie desde 2016 e divorciado oficialmente este ano, Brad Pitt revelou em setembro ao The New York Times que esteve nos Alcoólicos Anónimos durante 18 meses após a separação. Agora, em entrevista para a revista Interview, o ator falou sobre esse momento mais complicado da sua vida.

Numa conversa com Anthony Hopkins, que também teve a sua própria luta contra o álcool, o ex-marido da protagonista de Maléfica, abriu o coração sobre o tema. "Eu li que tiveste uma luta com o álcool e tudo mais", disse Anthony, dirigindo-se a Brad Pitt.

Ao qual o ator de 55 anos responde: "Eu apenas vi isso como uma escapatória".

"Eu levei as coisas o mais longe que pude, por isso, decidi parar. Quando chego lá [aos Alcoólicos Anónimos], vi homens sentados à minha frente a serem o mais abertos e honestos possível de uma maneira que eu nunca ouvi", contou.

A estrela de Hollywood sentiu que naquela sala tinha um porto seguro. "Havia pouco julgamento, e portanto pouco julgamento de si mesmo. Foi realmente libertador poder expôr os lados mais feios de mim mesmo."

"Percebo agora, como um verdadeiro ato de perdão para mim mesmo por todas as escolhas que fiz e das quais não me orgulho, que valorizo esses passos errados porque eles levaram a alguma sabedoria. Não podes ter um sem o outro."

Brad Pitt e Anthony Hopkins estavam a gravar um filme juntos, "Meet Joe Black", quando o ator de 81 anos lhe contou sobre a decisão de parar de beber. Hopkins, que está sóbrio há 45 anos, assume que fez "algumas coisas muito más. Mas foi tudo por uma razão, de certa forma. E é estranho olhar para trás e pensar: 'Deus, eu fiz todas essas coisas? Mas é como se houvesse uma voz interior que diz: 'Acabou'. Feito. Siga em frente."

"Acho que estamos a viver numa época em que somos extremamente críticos e rápidos em tratar as pessoas como descartáveis. Colocamos sempre uma grande importância no erro. Mas o próximo passo, o que você faz depois do erro, é o que realmente define uma pessoa. Todos vamos cometer erros. Mas qual é o próximo passo? Como cultura, não paramos para ver qual é o próximo passo dessa pessoa. E essa é a parte que eu acho muito mais revigorante e interessante", acrescentou Brad Pitt.