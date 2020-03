Face ao aumento de números de casos de pessoas infetadas com Covid-19 na Europa e no mundo e numa altura em que Portugal declarou o estado de alerta, Cristiano Ronaldo deixou uma sentida mensagem nas redes sociais, apelando à responsabilidade social e enaltecendo o trabalho dos profissionais de saúde.

"O mundo está a passar por um momento muito difícil, que exige o máximo de cuidado e atenção de todos nós. Hoje falo-vos não enquanto jogador de futebol, mas como filho, pai, ser humano preocupado com os últimos desenvolvimentos que têm afetado o mundo inteiro. É importante que todos sigamos o conselhos da Organização Mundial de Saúde e do governo no que diz respeito à forma de como devemos lidar com a atual situação. Proteger a vida humana deve estar acima de qualquer interesse. Os meus sentimentos aos que perderam alguém próximo, a minha solidariedade com todos aqueles que estão combater o vírus, como o meu colega de equipa Daniele Rugani, e o meu apoio aos incríveis profissionais da saúde que colocam as suas próprias vidas em risco para ajudar os outros"