Raquel Tavares deixou os fãs completamente surpreendidos quando foi a'O Programa da Cristina anunciar que ia fazer uma pausa na sua carreira enquanto fadista (ora recorde). No entanto, isso não fez com que a sua carreira mediática ficasse por aqui.

Desde que anunciou o afastamento dos palcos, a fadista envolveu-se noutros projetos televisivos que tem abraçado com toda a dedicação. Algo que os seguidores nem sempre entenderam e que gerou uma forte onda de críticas a que Raquel respondeu na manhã deste domingo, 8 de março.

Raquel esteve à conversa com João Baião no programa da SIC que irá integrar em breve, Olhó Baião. Durante a conversa confessou que se sentia feliz por todas as oportunidades que lhe estavam a ser dadas e aproveitou ainda para esclarecer algumas dúvidas.

"Eu fui muito clara na mensagem que passei às pessoas a que achei que devia dar uma justificação e que me acompanharam neste últimos 28 anos", começou por afirmar.

"A única coisa que disse foi que estava cansada de cantar, como profissional, de fazer concertos, andar na estrada, dos muitos quilómetros, de ter que gerir emoções que já não tinha porque estava muito cansada", prosseguiu.

Por fim afirmou ainda: "Espero divertir-vos, deixar-vos orgulhosos e que não se arrependam de me ter chamado. Espero ser feliz".