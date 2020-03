Instagram

Quase dois meses depois de ter decidido colocar um ponto final na sua carreira como fadista, Raquel Tavares parece ter encontrado uma área na qual se sente realizada: a televisão. A ex-fadista integra o elenco da nova temporada de Golpe de Sorte e já começou a gravar. Além disso, estreia-se ainda no mês de março como repórter de exteriores do programa das manhãs de fim de semana da SIC, Olhó Baião!.

Este é mais um passo de Raquel Tavares na consolidação da sua nova carreira na área do entretenimento.

Recorde-se que a artista escolheu O Programa da Cristina para anunciar ao mundo o seu desejo de deixar de ser fadista. Na altura, sem conseguir conter as lágrimas, confessou ter ido muito para além do seu limite e revelou que até ficou doente por já não se sentir feliz com o rumo que a sua vida estava a tomar. Reveja o vídeo desse momento abaixo: