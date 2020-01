Instagram

Raquel Tavares surpreendeu ao anunciar, em lágrimas, a sua decisão de parar de cantar. A fadista confessou a Cristina Ferreira que há muito que estava infeliz, que sentia a necessidade de procurar novos desafios e, na altura, até revelou a sua vontade de trabalhar no meio televisivo. E a verdade é que, passada uma semana, Raquel contou aos seus seguidores nas redes sociais que a sua estreia como atriz está para breve.

"Esta é mais ou menos a cara com que acordei hoje porque dormi mal. Mas esta foto, foi tirada num dia em que me diverti o que não me divertia há muito tempo, junto de pessoas maravilhosas que me deram oportunidade de participar num projeto que adoro, a 'Patrulha da Noite' com alguns dos atores que mais admiro e que foram de uma enorme generosidade comigo", começou por escrever no Instagram, na legenda de uma fotografia onde surge com ar muito sério.

"Estou muito feliz por finalmente poder fazer o que me dá na real gana (passo a expressão)! Como estas figurinhas. Aguardem notícias. Dramáticas, claro", concluiu, mostrando-se radiante com esta oportunidade que lhe foi dada de mostrar uma faceta sua desconhecida até então.