Inês Folque tem motivos para festejar. A apresentadora celebrou ontem, dia 6 de março, o seu 33º aniversário.

Nas redes sociais, Inês partilhou um pouco do seu dia e ainda uma fotografia com 33 anos, de quando era bebé. Logo de seguida, partilhou ainda um vídeo do momento em que acordou ao lado do filho, Tomás, que completou 1 mês de vida no passado dia 11 de fevereiro.

Reprodução Instagram, DR