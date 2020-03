"Mesmo estando no Sri Lanka, a fazer-lhe uma grande inveja, é bom saber que mesmo separados viajamos juntos em qualquer momento. Amo-te", foi desta forma que a irmã de Ângelo Rodrigues recordou uma viagem de ambos à China, em 2017. Mariana aproveitou a celebração de três anos desde que partiram para uma aventura no Oriente e publicou uma imagem dos dois com uma declaração de amor ao irmão.

A publicação não passou despercebida ao ator que aproveitou para partilhar a storie na sua conta oficial do Instagram.

Recorde-se que Mariana foi um dos grandes apoios de Ângelo quando este foi internado de urgência no Hospital Garcia de Orta, em setembro do ano passado.