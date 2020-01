Reprodução Instagram/Rui Valido

Cristina Ferreira foi a grande convidada da estreia da nova temporada do 5 Para a Meia Noite. A apresentadora marcou presença no programa da RTP, esta quinta-feira, 9 de janeiro, e foi com muita descontração que respondeu às perguntas de Filomena Cautela e Inês Lopes Gonçalves na conhecida rubrica Pressão no Ar.

Questionada sobre a sua relação com Maria Cerqueira Gomes, apresentadora que assumiu a condução das manhãs da TVI ao lado de Manuel Luís Goucha após a sua ida para a SIC, Cristina Ferreira revelou: "Eu quis entrevistar a Maria na altura... quis passar o testemunho à Maria".

"Eu acho que ela teve o pior dos desafios, mas ao mesmo tempo também o melhor. Ela foi para um lugar onde estaria muito visível para que pudessem conhecer o trabalhar dela. Gosto muito da Maria, trocámos mensagens algumas vezes e desejo-lhe o melhor", acrescentou.

Por fim, a apresentadora da SIC teceu ainda rasgados elogios a Maria Cerqueira Gomes. "Acho mesmo que a Maria tem tudo para conseguir ser aquilo que quiser em televisão e tem um brilho que é só para alguns", rematou.