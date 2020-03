Mikaela Spielberg tem estado em destaque na imprensa depois de ter afirmado que pretende seguir uma carreira na indústria pornográfica e que conta com o apoio do pai, Steven Spierlberg.

Agora, a jovem de 24 anos volta a estar no centro da polémica mas pelas piores razões. Mikaela foi detida esta manhã de sábado, dia 29 de fevereiro, por violência doméstica. De acordo com o El País, que falou com uma testemunha, a filha do realizador terá agredido o namorado.

Segundo a publicação, apesar do aparato, a jovem acabou por ser libertada 12 horas depois da prisão de Nashvilla, no Tennessee, dizendo que tudo não passou de um "mal entendido".