José Castelo Branco foi um dos convidados do programa 5 para a Meia Noite desta quinta-feira, 27 de fevereiro, e na rubrica Pressão no Ar acabou por fazer revelações inéditas acerca da sua vida sexual.

Questionado sobre a última vez que teve relações sexuais, o marchand de arte, que é casado com a joalheira britânica Betty Grafstein, de 90 anos, respondeu: “Por acaso, foi uma noite maravilhosa, foi em 2008”. Perante a incredulidade das apresentadoras Filomena Cautela e Inês Lopes Gonçalves, o socialite acrescentou: “Fui com a Betty a Espanha e fui entrevistado no programa Dónde Estás Corazón?, da Antena 3. E foi um sucesso tão grande, porque tinha lá estado uma ex do Cristiano Ronaldo (…) Uma pindérica qualquer que dizia que ele tinha uma pilinha deste tamanho [faz sinal de pequeno]. Não sei nem quero saber. Se tem uma pilinha deste tamanho, mas tem muito dinheiro, por isso vale tudo. Aí o dinheiro é afrodisíaco (…) Bom, ela tinha lá estado no programa e tinha havido 30 e tal por cento de share, um rating bastante bom. Eu, quando vou para o ar, tive 58 por cento. Fiquei numa felicidade tão grande, que disse à produção: quero champanhe, caviar beluga e ostras. Tudo no quarto...”.

Para evitar que José Castelo Branco entrasse em pormenores, Filomena Cautela atirou: “E vamos acabar essa conversa”. E o marchand de arte ainda fez questão de dizer: “Se me perguntarem: faz-lhe falta? Não. O que me faz falta são os meus Balenciaga, os meus Chanel, os meus diamantes e gozar a vida e ajudar o próximo”.

José Castelo Branco é casado com Betty Grafstein desde 1996.