Aos 92 anos, a saúde de Betty Grasftein já inspira muitos cuidados e as polémicas em que o marido, José Castelo Branco, se vê envolvido não ajudam. Numa visita recente a Portugal, o socialite foi detido no aeroporto de Lisboa por, alegadamente, ter tentado roubar um perfume, e a designer de joias acabou por ter de ser internada de urgência em Nova Iorque.

“Ela ficou muito nervosa com o que se passou comigo. Eu estou saturado. Conto tudo à Betty e ao meu filho Guilherme, mas desta vez ela achou que o que se passou no aeroporto foi completamente absurdo”, explicou o marchand de arte à revista Maria. “Os nervos fizeram com que os níveis de sódio diminuíssem e a Betty teve de ser assistida no hospital”, acrescentou ainda.

Recorde-se que, sobre a acusação de roubo, José Castelo Branco qualquer intenção de sair da loja sem pagar o perfume que, diz, “caiu para dentro da carteira” num momento de distração.

