Apesar de nunca ter sido confirmado por nenhum dos atores, os rumores de que Inês Castel-Branco e Pedro Sousa estarem numa relação, correram a imprensa nacional - ora recorde.

No entanto, o romance, que terá durado pouco mais de 4 meses, terá chegado ao fim. Quem confirmou oficialmente o boato, que já corria entre as revistas cor-de-rosa, foi Joana Latino, no programa da SIC, Passadeira Vermelha.

"Já sabia desta separação há mais tempo, eu e vocês. É possível perceber qual é a fonte dessa informação, mas não fazia sentido nenhum estarmos a falar disso antecipadamente", afirmou, referindo-se provavelmente a Luísa Castel-Branco, umas das caras do programa, e mãe da atriz. Que aliás, já tinha tecido alguns comentários em relação a este caso amoroso - ora recorde.