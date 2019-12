Inês Castel-Branco e Pedro Sousa podem estar a viver um romance. Segundo a revista TV Guia, os dois atores apaixonaram-se durante as gravações da novela Nazaré e namoram há cerca de dois meses.

Entretanto, face a este rumores, a mãe da atriz, Luísa Castel-Branco, pronunciou-se pela primeira vez sobre o assunto no programa Passadeira Vermelha desta segunda-feira, 9 de dezembro.

Questionada por Liliana Campos, a comentadora garantiu que não tem conhecimento de qualquer relacionamento. “ A Inês nunca me apresentou nem disse publicamente que tinha namorado”, garantiu, recordando o namoro da atriz com César Mourão entre 2013 e 2014. “A Inês nunca disse que era namorada dele nem tirou fotografias com ele a não ser em trabalho”, contou.

"Ser-me apresentado, até hoje, só foi o meu ‘genro’", completou, referindo-se ao artista plástico Filipe Pinto Soares, com quem Inês tem um filho, Simão.

Quanto a Pedro Sousa, Luísa Castel-Branco assume que é “muito giro” e “um bom partido”. “Vamos ver o futuro. A Inês tem é que gozar a vida”, rematou.

Veja a conversa completa no vídeo abaixo