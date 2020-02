Foi uma surpresa para José Pedro Vasconcelos. O humorista e apresentador recebeu João Vieira Pinto que revelou, logo no início do programa Depois, Vai-se a Ver e Nada, esta sexta-feira, que ia ser pai pela quinta vez.

"João, foste pai aos 16 anos, campeão do mundo aos 18, avô aos 38. Tens noção que aos 58 podes ser bisavô?!", perguntou José Pedro Vasconcelos ao diretor da Federação Portuguesa de Futebol. "Sim,mas antes disso ainda vou ser pai outra vez", contou, para espanto do apresentador.

Ângela Galvão, com quem vive há seis anos, estava na plateia e foi felicitada pelo apresentador e pelo público.

Recorde-se que João Vieira Pinto é pai de Tiago, 31 anos, e Diana, 28 anos, fruto do casamento com Carla Baía. Há ainda João, com 13 anos, e Diogo, 10 anos, da sua relação com Marisa Cruz.

