Marisa Cruz confessou esta quarta-feira, 15 de janeiro, que teve de recorrer a ajuda profissional para conseguir enfrentar vários assuntos mal resolvidos com a sua família, nomeadamente a sua mãe. “Ajudou-me a trabalhar toda a parte feminina, da minha relação com a minha mãe, da minha mãe com a mãe dela, ou seja, ajudou a superar tudo isso que estava para trás e que acaba por ter uma carga genética que cria bloqueios”, contou a apresentadora a Fátima Lopes, explicando que já conseguiu ultrapassar a relação distante com a mãe, que vive em Londres há 27 anos.

“O meu filho mais novo, o Diogo [, de 12 anos], não conheceu a avó, e pergunta e eu digo-lhe que, independentemente de ele não ter contacto com a minha mãe, ele tem o direito de conhecer a avó e se um dia se proporcionar, claro que sim, eu apresento-lhe a avó, tem o direito de conhecer”, revelou ainda a ex-mulher do antigo futebolista João Vieira Pinto.

Marisa Cruz é também mãe de João, de 14 anos.

