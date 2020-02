No mesmo dia em que Cristianinho criou a sua conta oficial do Instagram, Cristiano Ronaldo partilhou uma fotografia inédita com os filhos.

A imagem conta com mais de sete milhões de gostos e mostra o craque português a tomar banho com os filhos, Cristianinho, Eva, Mateo e Alana.

"Momentos divertidos com os meus bebés", pode ler-se na imagem ternurenta que está a deixar os seguidores derretidos.