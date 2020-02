Esta segunda-feira, dia 24 de fevereiro, Cristiano Ronaldo Júnior resolveu criar uma conta do Instagram, naturalmente com o aval do pai, já que o rapaz tem apenas nove anos.

Apesar de ter passado apenas um dia, desde que criou a conta, Cristianinho já tem mais de meio milhão de seguidores e o número continua a crescer.

Na primeira publicação na sua conta oficial do Instagram, o filho mais velho do craque português deu as boas-vindas aos seus fãs em quatro línguas: português, inglês, espanhol e italiano.

