Kirk Douglas morreu aos 103 anos, a 6 de fevereiro, deste ano. Segundo o Mirror a fortuna que o ator acumulou ao longo de 60 anos em Hollywood não terá contemplado os seus três filhos, entre eles, o ator Michael Douglas.

São cerca de 46 milhões de euros que irão para a caridade, neste caso, à Douglas Foundation, fundação que Kirk Douglas e a mulher, Anne Buydens, criaram cujas áreas de interesse são a saúde e a educação. A Universidade de St, Lawrence, o Children's Hospital de Los Angeles e e o Kirk Douglas Theatre de Culver City, uma antiga sala de cinema, são algumas das instituições apoiadas.

O jornal refere que Michael Douglas, está fora do testamento, sem garantir que os filhos Joel e Peter Douglas possam receber alguma quantia por parte do pai. Há ainda 10 milhões de euros que não foram para a instituição de caridade da família, mas o The Mirror desconhece o fim dessa quantia.