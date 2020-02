"É com enorme tristeza que os meus irmãos e eu anunciamos que Kirk Douglas nos deixou hoje aos 103 anos. Para o mundo ele era uma lenda, um ator da era dourada, que viveu bem os seus anos dourados, um humanitário cujo compromisso à justiça e às causas em que acreditava definiram um padrão ao qual todos aspiramos." Foi com estas palavras que Michael Douglas confirmou esta quarta-feira a morte do seu pai, o ator Kirk Douglas, aos 103 anos.

Nascido na cidade holandesa de Amesterdão, Kirk Douglas nasceu em Amesterdão, na Holanda, e estreou-se no cinema em 1946, com o filme O Estranho Amor de Martha Ivers ("The Strange Love of Martha Ivers").

Ao longo da sua carreira fez parte do elenco de mais de 70 filmes. Ficou célebre pelas participações em Champion (1949) e Assim Estava Escrito (1953), que lhe valeram nomeações para o Óscar de Melhor Ator, prémio que nunca conseguiu ganhar. Era um dos atores mais respeitados e conceituados de Hollywood.