Presley Ann

Aos 16 anos, a filha de Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones, começa a seguir as pisadas da mãe no meio artístico, mais precisamente no mundo da moda. Carys Douglas protagoniza com a atriz galesa a mais recente campanha da marca italiana Fendi. Uma campanha que, de resto, Catherine Zeta-Jones fez questão de partilhar com seus seguidores nas redes sociais. Entre as imagens, é possível ver mãe e filha num ambiente de grande descontração e cumplicidade.

Recorde-se que Catherine Zeta-Jones e Michael Douglas têm ainda outro filho em comum: Dylan, de 18 anos. O famoso ator é também pai de Cameron, de 40 anos, conhecido pelo seu percurso problemático, marcado pelo consumo de álcool e drogas e até de várias passagens pela prisão.