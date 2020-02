Carolina Loureiro passou-lhe o testemunho no último domingo, dia 16. Agora, Raquel Sampaio integra oficialmente a condução do Fama Show e em entrevista ao nosso site, a atriz de Nazaré falou sobre o apoio de Iva Lamarão, Jani Gabriel, Carolina Patrocínio e Cláudia Borges.

"Liguei primeiro ao meu pai. O meu pai sempre me disse que eu estava bem na televisão e sempre que me quis ver como apresentadora porque é como me sinto mais confortável. Ele disse ‘oh, filha. Eu sempre soube’", relembra, entre risos.

Luzes, teleponto e exteriores não têm intimidado a atriz de 20 anos que contou com a ajuda das apresentadoras do programa dos domingos da SIC. "Fui muito bem recebida. Elas têm sido espetaculares, foram cinco estrelas e respondem a todas a perguntas. Eu sou muito chata. E tratam muito bem de mim. Sou a bebezinha agora", revela.

Jani Gabriel

"Nunca gostamos muito de despedidas", começa por dizer sobre a saída de Carolina Loureiro. "Mas sabemos que a Carolina está bem, bem encaminhada e realizar um sonho. Saiu por um motivo que a vai fazer brilhar ainda mais", garante.

A apresentadora, que foi a última a entrar até à integração de Raquel Sampaio, confessou que gosta genuinamente de receber pessoas. "Eu quando fiquei na equipa queria também fazer muitas perguntas e agora é bom estar do outro lado e dar-lhe umas dicas. Mas eu quando recebo pessoas, mesmo noutras projetos, gosto mesmo de ajudar como gosto que me ajudem quando parto para um desafio novo", explica. Assume-se como a 'a mãezinha chata'

1.º reportagem: Barbies, em Viseu, com António Raminhos, com quem já tinha trabalhado na RTP

Iva Lamarão

"Ao longo do ano, já nos íamos despedindo da Carolina Loureiro. Foi um processo. E gostámos de revê-la no último programa. Foi bom estarmos de novo no estúdio com ela! "A Raquel [Sampaio] foi-nos acompanhando em reportagens. Fui passando dicas que ela me ia pedindo e já lhe disse que tem o meu número de telefone e que qualquer dúvida que tenha não tenho problemas em ajudar", afirmou a apresentadora.

1º reportagem: ‘Puro Prazer’ e estava indecisa em relação ao pivot (texto de abertura)

Cláudia Borges

"Já todas tínhamos tido oportunidade de lhe desejar boa sorte no novo projeto e de nos despedirmos dela. Desde o início sabíamos que a Carolina queria ser atriz e nós acabamos sempre por nos encontrar", respondeu a apresentadora sobre Carolina Loureiro.

"Já estivemos a ambientá-la num pouco daquilo que são as rotinas de trabalho. Esteve comigo em reportagem, mas ela própria vai-se apercebendo de como tudo é feito", explicou sobre o entusiasmo de receber Raquel Sampaio.

1º reportagem: A rúbrica ‘Puro Prazer’, mas em dose dupla, ao lado de Liliana Campos

Carolina Patrocínio

"A despedida da Carolina [Loureiro] foi muito especial. Sempre que uma colega do trabalho sai, num grupo coeso como o nosso, há bastante emoção à flor da pele erelembramos bons momentos. A Raquel [Sampaio] tem saído connosco e é super curiosa e interessada. E fazemos aquilo que fizemos com as nossas novatas e recebemo-la de braços abertos", descreveu.

1º reportagem: Peça de promoção do Rock in Rio Lisboa

